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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم الجمعة 27-8-2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 وفقا لأخر تحديث فى البنك الأهلى.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.63جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع . 

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 12.37 جنيه للشراء و 12.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 11.33 جنيه للشراء و 11.44 جنيه للبيع.


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة 


سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.36 جنيه للشراء و 18.52جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.43 جنيه للشراء و 21.65 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 2.46 جنيه للشراء و2.48 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.77 جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.79 جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الجمعة

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.18جنيه للشراء و 14.30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة عند 2.40 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

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