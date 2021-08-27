حكم إجابة الخطيب أثناء الجمعة بالذكر.. البحوث الإسلامية يجيب

حكم إجابة الخطيب أثناء الجمعة.. ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤالاً نصه: حكم إجابة الخطيب أثناء الجمعة بالذكر، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة.

حكم إجابة الخطيب أثناء الجمعة

قال مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته على السؤال:" إذا طلب الخطيب ممن يستمعون خطبة الجمعة أو غيرها أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يجيبوه إلى هذا ولا يعد هذا من الكلام المنهي عنه في الصلاة".

وأشار مجمع البحوث إلى أن هذه الإجابة قربة وطاعة انضمت إلى طاعة أخرى وهي حضور الخطبة وسماعها شريطة ألا يشوش على غيره، ولا يعكر هذا على الأمر بالإنصات، فالإنصات وعدم الكلام منصرف إلى غير ذلك مما يشغل عن سماع الخطبة.

ترك تحية المسجد لسماع خطبة الجمعة

قال مجمع البحوث الإسلامية، في إجابته على سؤال: هل يأثم من ترك تحية المسجد لسماع خطبة الجمعة؟، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة ركعتين تحية المسجد هو سُنة مؤكدة، فلا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، حتى في يوم الجمعة والإمام يخطب، والسنة لمن صلى ركعتي التحية أثناء خطبة الجمعة للإمام أن يخففهما.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ففي الحديث نجد الإجابة على هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ حيث إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وليتجوز فيهما» يعني يخففهما، وفي هذا مراعاة للخطبة؛ فحصل الجمع بين مصلحتين: أداء حق بيت الله تعالى، وعدم التفريط في خطبة الجمعة إلا بالقدر الذي لا بد منه لأداء تحية المسجد.

حكم ركعتي تحية المسجد

أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، حكم ركعتي تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة أو من أجل اللحاق بإمام يصلي بالناس في جماعة.

وقال العجمي، إنه يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد حتى إذا كان فى وقت الجمعة قال رسول الله "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين"، وقال أيضًا “إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما".



