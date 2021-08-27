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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يدين تفجير 'مطار كابل' ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب

أفغانستان
أفغانستان

أدانت دولة العراق تفجير "مطار كابل" مؤكدة موقفها الرافض للإرهاب، وفقا للسومرية نيوز.

وكانت قد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن هجوم مطار كابول يعد بمثابة أكثر الأيام دموية بالنسبة للجيش الأمريكي في أفغانستان منذ عام 2011، والذي جاء قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لإتمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب العسكري الكامل من البلاد.

وقالت الصحيفة الأمريكية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن أكثر من 100 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 13 جنديًا أمريكيًا و90 أفغانيًا، قُتلوا في مطار كابول أمس عندما هز انفجاران حشودًا كانت تحاول دخول المنشأة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، مما عطل جهود الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة.

ونسبت إلى مسؤولين أمريكيين القول إن هجوما انتحاريا في بوابة آبي بالمطار أعقبه هجوم شنه مسلحون. وقال مسؤولون إن هجوما آخر بقنبلة وقع في مكان قريب في فندق خارج المطار.

ونقلت عن تصريح الجنرال كينيث فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية للصحفيين، قوله إن الجيش يتوقع مزيدا من الهجمات.

وقال بايدن الليلة الماضية إنه حزين بسبب العنف وتعهد بالرد على الهجمات وباستكمال جهود الإجلاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات بالبيت الأبيض أنه أصدر تعليماته لمستشاريه للأمن القومي بوضع خطة للرد على الهجوم، قائلا: "سوف نطاردكم وستدفعون الثمن".

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