عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهوره بلحية بيضاء وهيئة مختلفة.. الجمهور يطارد أحمد بدير

أحمد بدير
أحمد بدير

تصدر الفنان أحمد بدير، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة له وهو بلحية بيضاء طويلة وشكل مختلف عما يظهر عليه أمام جمهوره.

وارتدى أحمد بدير، جلبابا وطاقية رأس بيضاء اللون، ونظارة شفافة، ورجح عدد من الجمهور أن هذا اللوك من أجل تصوير عمل فني جديد.

 

وكان أحمد بدير، قد كشف عن تفاصيل نجاة ابنته الإعلامية سارة بدير وحفيدته من الموت، بعد انفجار جهاز التكييف داخل شقتها.

 

وأكد أحمد بدير لـ صدى البلد، أن ابنته وحفيدته بخير بعد أن تمكنتا من الخروج من الشقة بعد الانفجار مباشراً.

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

وتابع: “المنظر على الطبيعة أبشع من الصور التى قامت ابنتى بنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك”.

واستكمل أحمد بدير: "ما حدث ان ابنتى قامت بتشغيل المكيف لمدة ساعة واحدة فقط، ثم سمعت انفجار كبير، إلا أنها قامت بالنزول من الشقة سريعاً ، وتدخل رجال المطافى بشكل سريع".

 

 

74165-أحمد-بدير
74165-أحمد-بدير
أحمد بدير سارة بدير الإعلامية سارة بدير فيسبوك الحادث

ترشيحاتنا

شاومي تعلن عن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. سعر ومواصفات

أخر أخبار الأزهر .. ننشر خطة استيعاب الإقبال على المعاهد .. خطوبة الزهراء لايق حلمي أصغر قارئة قرآن.. رابط نتيجة اختبار الرواق

تبدأ من 69 ألف دينار.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في تونس | صور

إسفاف فني ... بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا ومطربي المهرجانات

إطلالة على تاريخ مصر الخالد.. متحدث الرئاسة يستعرض تاريخ مدينة الفسطاط.. فيديو

الأمم المتحدة تتوقع فرار نصف مليون أفغاني كلاجئين خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

مصرع 3 شباب سقطوا أسفل عجلات قطار بمحطة بركة السبع في المنوفية

بيان عاجل من الرئيس اللبناني بعد اتهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

عبد الرازق توفيق يكتب: التجربة المصرية.. والعراق الجديد

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ