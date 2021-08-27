بعد ظهوره بلحية بيضاء وهيئة مختلفة.. الجمهور يطارد أحمد بدير

تصدر الفنان أحمد بدير، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صورة له وهو بلحية بيضاء طويلة وشكل مختلف عما يظهر عليه أمام جمهوره.

وارتدى أحمد بدير، جلبابا وطاقية رأس بيضاء اللون، ونظارة شفافة، ورجح عدد من الجمهور أن هذا اللوك من أجل تصوير عمل فني جديد.

وكان أحمد بدير، قد كشف عن تفاصيل نجاة ابنته الإعلامية سارة بدير وحفيدته من الموت، بعد انفجار جهاز التكييف داخل شقتها.

وأكد أحمد بدير لـ صدى البلد، أن ابنته وحفيدته بخير بعد أن تمكنتا من الخروج من الشقة بعد الانفجار مباشراً.

وتابع: “المنظر على الطبيعة أبشع من الصور التى قامت ابنتى بنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك”.

واستكمل أحمد بدير: "ما حدث ان ابنتى قامت بتشغيل المكيف لمدة ساعة واحدة فقط، ثم سمعت انفجار كبير، إلا أنها قامت بالنزول من الشقة سريعاً ، وتدخل رجال المطافى بشكل سريع".