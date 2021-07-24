المنظر بشع.. أحمد بدير يكشف تفاصيل نجاة ابنته وحفيدته من الموت|شاهد

كشف الفنان القدير أحمد بدير عن تفاصيل نجاة ابنته الإعلامية سارة بدير وحفيدته من الموت، بعد انفجار جهاز التكييف داخل شقتها.

وأكد الفنان القدير أحمد بدير فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان ابنته وحفيدته بخير بعد ان تمكنتا من الخروج من الشقة بعد الانفجار مباشراً.

وتابع الفنان القدير أحمد بدير قائلاً: المنظر على الطبيعة أبشع من الصور التى قامت ابنتى بنشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

واستكمل أحمد بدير:" ما حدث ان ابنتى قامت بتشغيل المكيف لمدة ساعة واحدة فقط، ثم سمعت انفجار كبير ، الا انها قامت بالنزول من الشقة سريعاً ، وتدخل رجال المطافى بشكل سريع" .

تفاصيل الحادث :

كشفت الإعلامية سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، عن نجاتها من الموت، بعد اندلاع حريق داخل منزلها وذلك من آثار التكييف كاد أن يودى بحياتها هى وابنتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت سارة بدير، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح”.



أضافت سارة قائلة: “الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب طالما انا وبنتي طلعنا بسلام”؛ مضيفة: “خلي بالكم قوى من التكيفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب”



واختتمت سارة قائلة: “آسفة على بشاعة الصور بس دى تذكرة ليا عشان دايما اعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه؛ ألف حمد وشكر ليك يارب”.



وتعتبر سارة بدير إحدى الإعلاميات التي شاركت في بعض البرامج الكبيرة بينما ظهرت بشكل متميز خاصة لأنها تهتم بالأعمال الفنية الأجنبية بعيدًا عن برامج الفن المصرية والعربية بينما حققت شهرة واسعة وفاجأت الجمهور بأنها ابنة الفنان أحمد بدير.

صور من داخل الشقة