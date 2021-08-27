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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قنال لا تعرف المحال بالمركز الدولي للكتاب.. الثلاثاء

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

ينظم المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، حفل توقيع وندوة لمناقشة كتاب الأطفال "قنال لاتعرف المحال" تأليف سماح أبو بكر عزت ، رسوم سالي سمير، في السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم بالمركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالى. 


ويشارك في المناقشة الشاعر الكبير أحمد سويلم، نشوى الحوفي، ويدير الندوة د. أشرف قادوس.

 

قصة قنال لا تعرف  المحال، تدور حول أزمة السفينة ايفرجيفن التي جنحت في مياه قناة السويس و شغلت العالم كله، و تحكي عن بطولة المصريين و كيف  استطاعوا بمفردهم و بجهود كبيرة تعويم السفينة دون أيا مساعدة خارحية في ستة أيام فقط، و هو ما ادهش العالم! كما توضح أهمية قناة السويس دوليا. 

 

وتأتى القصة على لسان طفل يتابع كل الأحداث من خلال والدة القبطان وصديقه جده القبطان المتقاعد.

المركز الدولى للكتاب هيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي قنال لاتعرف المحال سماح أبو بكر عزت الشاعر الكبير أحمد سويلم

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