الأرصاد تعلن خبر سار عن حالة الطقس| فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية ستشهد تحسن فى الأحوال الجوية، وأن الارتفاعات التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية لن تعود.

ونوهت عن وجود أمطار على وسط وجنوب سيناء، وتحديدا منطقة حلايب وشلاتين وسانت كاترين، وسوف تكون أمطار متوسطة ورعدية في بعض الأحوال، وذلك بسبب طبيعة هذه المنطقة الجبلية.

ولفتت إلى أنه بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ولكنها تطمئن المواطنين قائلة: سيكون ارتفاع طفيف لا يزيد عن درجة أو درجتين، سوف يستر حتى يوم الإثنين المقبل، ومن ثم تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية مرة أخرى في نهاية الأسبوع.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا مقبلين علي فصل الخريف، وسوف تتحسن الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر، الذى يعتبر ربيع مصر نسبا لدرجات الحرارة، حيث أنها تكون أكثر اعتدالا به.

وأكدت إيمان شاكر أن الدولة المصرية تأثرت بالتغيرات المناخية لهذا العام على جانبين، وهما: ارتفاع كبير غي معتاد فى درجات الحرارة خلال هذا الصيف، والجانب الخر هو سقوط كميات أمطار غير معتاد عليها نهائيا، موضحة أن محافظة الإسكندرية من أكثر المنطق سقوط امطارا للعام الماضى.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

الإسماعيلية 28 24



الغردقة 40 29



المنيا 38 24



وادي النطرون 33 25

دمنهور 33 26

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25