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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان: بدء استخراج إفادات التخرج للطلاب الذكور

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن بدء استخراج إفادات التخرج لخريجي دور مايو، بعد  أن تم إعلان نتائج طلاب الكلية بمختلف الأقسام.

 

قال مسئولو شئون الطلاب بكلية الاداب جامعة حلوان، إنه تم بدء استخراج إفادة التخرج الطلاب مواليد النصف الأول من العام من 1/1 الى 30/6 من الذكور فقط، لسرعة أكمال أوراقهم التقديم فى التجنيد والخدمة العسكرية .


وأشار مسئولو شئون الطلاب إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج إفادة التخرج هي:

1- طباعة إيصالات المصاريف .

2- طباعة نتيجة العسكرية .

3- دفع مصاريف الإفادة والشهادات عن طريق الأكواد، مع العلم أنه سيتم دفع تكلفه النسحة الثانية من الشهادة، لأنه سبق دفع المصاريف النسخة الأولى ضمن المصاريف الخاصة بالفرقة.

4- دفع غرامة العسكرية . 

 

ونوهت إدارة الكلية بأنه على الطلاب سداد المصروفات الدراسية المتاخرة كاملة بالإضافة لسداد رسوم استخراج إفادة التخرج وقدرها 160 جنيه لسرعة استخراج الإفادة . 

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وأشارات الكلية إلى أنه يتم الحصول على أكواد دفع إفادة التخرج ومصروفات الطلاب عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/Fatoraa/Codelist.asp?x_StdName=%C7%D3%E1%C7%E3+%CE%C7%E1%CF+%D3%E1%C7%E3&z_StdName=LIKE&x_StdNaId=29705050102834&z_StdNaId=%3D&x_Faculty=%DF%E1%ED%C9+%C7%E1%C7%CF%C7%C8&z_Faculty=%3D

 


ويمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty" 

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه. 

كلية الاداب مصروفات جامعة حلوان الاوراق المطلوبة لاستخراج إفادة التخرج إفادة التخرج المصروفات الدراسية

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