ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا تفجيرات كابول

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مطار كابول في أفغانستان إلى أكثر من 170 شخصا.

وقالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية إن حصيلة صحايا تفجيري مطار كابول، ارتفعت إلى 170 شخصاً على الأقل.

وأضافت أن عمليات الإجلاء الجوي، استؤنفت من مطار كابول بعد أقل من يوم على الهجوم الذي أودى بحياة 13 عسكريا أمريكيا.

وأدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الهجوم الذي وقع الخميس، على بوابات مطار كابول في أفغانستان.

وقال مجلس الأمن إنه "لا بد من محاربة الإرهاب في أفغانستان، لضمان عدم استخدام أراضيها ضد أي دولة"، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وتسهيل الإخلاء الآمن للمدنيين من كابول.

وكان تنظيم داعش ولاية خرسان، أعلن مساء أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري مطار كابول في أفغانستان.

فيما أكد مسؤول من حركة طالبان، لوكالة رويترز، أن الحركة ستعمل الفترة المقبلة على تأمين كل المطارات الأفغانية عن طريق وضع أبراج مراقبة.

ومساء الخيميس، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بمسؤوليته عما حدث في مطار كابول، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو من اتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان وعقد الاتفاق مع حركة طالبان الأفغانية.