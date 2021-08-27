دينا الوديدي على مسرح محكى القلعة.. الأحد

تقدم الفنانة دينا الوديدي حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة في العاشرة مساء الأحد المقبل، ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

تفاصيل حفل دينا الوديدي

تتميز دينا الوديدي بنوع معين ً من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة الى جانب باقة من اعمالها الخاصة منها الحرام ، دواير ، السيرة ، سكون ، كتر الوجع ، يا جنوبي وغيرها.

كما يقدم فريق بغدادى بيج بان بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى حفلا فى الثامنة مساء الاحد على مسرح المحكى حفلا يتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية الى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز .