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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة عسكرية روسية قرب مدينة بيرم.. فيديو

تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية روسية

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز "سو-24"  قرب مدينة بيرم.

وقالت المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي، إن القاذفة سقطت في منطقة غابات  على بعد 95 كلم غربي القرم، خلال تنفيذ طلعة دون ذخيرة تمهيدا لخضوعها لأعمال الصيانة والترميم الروتينية.

وأضافت السلطات الروسية، أن الطيارين أنقذفا قبل تحطم الطائرة، والبحث جار عنهما، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأكد مصدر في أجهزة الطوارئ للوكالة الروسية نجاة الطيارين.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد أنه من موقع تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب مدينة بيرم.

وقالت وسائل إعلام روسية إن القاذفة هبطت في بيرم لإعادة التزود بالوقود وتحطمت بعد عدة دقائق من إقلاعها.

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