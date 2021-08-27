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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برشاقة لافتة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في خطوبة ريم سامي

هنادي مهنا
هنادي مهنا

لفتت الفنانة هنادي مهنا الأنظار بإطلالتها في حفل خطوبة ريم سامي، الذي أقيم أمس في الساحل الشمالي،  بحضور عدد كبير من نجوم الفن.


ونشرت هنادي صورا عبر انستجرام حيث أطلت بفستان بنفسجي طويل من الستان ولملمت جزءا من شعرها وتركت الباقي ينسدل على كتفيها،  وظهرت برشاقة واضحة، بعدما خسرت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية.


وتنتظر الفنانة هنادي مهنا عرض مسلسلها الجديد  حكاية "كدبة كبيرة"، ويناقش المسلسل حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

 


 

 

هنادي مهنا خطوبة الساحل الشمالي نجوم الفن حفل خطوبة ريم سامي تخطف انظار متابعيها

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