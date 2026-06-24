تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في سب وقذف شاليمار شربتلي

أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تغريم الفنانة هالة صدقي، 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى المقامة من شاليمار الشربتلي، والتي تتهم فيها هالة صدقي بالسب والقذف والتشهير، إلى المحكمة الاقتصادية، للفصل فيها.

وجاء الحكم عقب نظر القضية، والاطلاع على أوراقها، وسماع مرافعات الدفاع، حيث انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة وتوقيع العقوبة المشار إليها.

وفي سياق متصل تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي باستئناف على الحكم الصادر بحبسها شهرا مع الشغل وكفالة ٢٠ ألف جنيه وغرامة ٢٠ ألف جنيه وتعويض ٥٠ ألف جنيه في اتهامها بسب الفنانة هالة صدقي في بودكاست.

وسددت شاليمار شربتلي الكفالة وقيمتها ٢٠ ألف جنيه وحددت المحكمة جلسة ٢٧ يونيو المقبل لنظر استئنافها على الحبس حيث من المقرر حضورها بشخصها، فيما تقدمت الإعلامية سماح السعيد بمعارضة على ذات الحكم لصدوره ضدها غيابيا وحددت المحكمة جلسة ٨ يونيو لنظر المعارضة على حبسها شهرا مع الشغل.

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد شهرا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي في بودكاست.