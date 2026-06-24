سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية وسيارة "ملاكى" لقيامهما بسرقة الدراجة النارية خاصته حال تركها بأحد الطرق بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (طالب - مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية حال تركها بأحد الطرق بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة ("لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة طهطا)، وضبط بحوزتهما (مفتاح مصطنع) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وممارستهما نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوبى "المغافلة ، والمفتاح المصطنع" ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وكذا ضبط (5 دراجات نارية "مبلغ بسرقتها") وتم التحفظ عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.