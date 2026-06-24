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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة.. القبض على عامل تعدى على جارة بالبحيرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم بالنشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية)، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 22 / الجارى قام أحد جيرانه بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب لذات الخلافات وتبادلا الإتهامات فيما بينهما.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الجيرة

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