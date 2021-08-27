اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

في مفاجأة جديدة بعد ساعات من تصدر محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حصوله علي شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، والذي اثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، أصدر المركز بيان عاجل منذ قليل ليعلن عن اعتذاره للشعب المصري.

بيان المركز الثقافي الالماني الدولي بلبنان

وجاء نص بيان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان المانح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان، برئاسة محمود عبدالله الخطيب : "مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل".

وأضاف المركز في بيانه: "لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا".



وتابع: "لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.