عقارات آيلة للسقوط تعرض حياة سكان شارع محمد الفاتح فى المنيا للخطر

استغاث المواطن محسن الشوربجى ، والمقيم شارع محمد الفاتح بعزبة الخشابة التابعة الى محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من وجود من منزلين آيلين للسقوط يعرضون سكان المنطقة للخطر .

ويقول في رسالته : انا مقيم بعزبة الخشابة شارع محمد الفاتح بالمنيا يوجد بالشارع من بحرى منزل رقم 64 و 66 ايلين للسقوط رقم 64 نصفه ساقط وواحد معه رقم 66وكل شويه تسقط حيطه وهذا خطر على المواطنين وعلى بقية العقارات حيث أنها عقارات قديمة ويوجد تقاعس من الحى فى متابعة إزالة هذه المنازل .

وأضاف : والان حدث انهيار بالعقار 64 مما أثر على العقار 66وتم الاتصال بالمسؤلين وحضور رئيس الحى والسيد مأمور قسم بندر المنيا تم إخراج سيده مقيمه بالعقار 66 فى اخر لحظه وتم وضع صدادات لحماية المواطنين وعدم مرورهم خوفا على حياتهم وأناشد المسؤولين سرعة تنفيذ قرار الإزالة نظرا لخطورة الموقف.

وأشار: وتم مناشدة ومخاطبة الحى ، وذهبنا الى كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في أقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة والمارة .



وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

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