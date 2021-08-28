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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عقارات آيلة للسقوط تعرض حياة سكان شارع محمد الفاتح فى المنيا للخطر

صدى البلد

استغاث المواطن محسن الشوربجى ، والمقيم شارع محمد الفاتح بعزبة الخشابة التابعة الى محافظة المنيا ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من وجود من منزلين آيلين للسقوط يعرضون سكان المنطقة للخطر .

 

ويقول في رسالته : انا مقيم بعزبة الخشابة شارع محمد الفاتح بالمنيا يوجد بالشارع من بحرى منزل رقم 64 و 66 ايلين للسقوط رقم 64 نصفه ساقط وواحد معه رقم 66وكل شويه تسقط حيطه وهذا خطر على المواطنين وعلى بقية العقارات حيث أنها عقارات قديمة ويوجد تقاعس من الحى فى متابعة إزالة هذه المنازل .

 

وأضاف : والان حدث انهيار بالعقار 64 مما أثر على العقار 66وتم الاتصال بالمسؤلين وحضور رئيس الحى والسيد مأمور قسم بندر المنيا تم إخراج سيده مقيمه بالعقار 66 فى اخر لحظه وتم وضع صدادات لحماية المواطنين وعدم مرورهم خوفا على حياتهم  وأناشد المسؤولين سرعة تنفيذ قرار الإزالة نظرا لخطورة الموقف.

 

وأشار: وتم مناشدة ومخاطبة  الحى ، وذهبنا الى  كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في أقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة والمارة .

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا بندر المنيا خدمة بين الناس حماية المواطنين عقارات ايله للسقوط

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