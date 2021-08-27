جنش يظهر في لقاء الزمالك والبنك الأهلي

يتواجد محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك نجله باستاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها بعد قليل باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وظهر جنش برفقة ابنته مليكة وابنه مالك.



وسيخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد ابوجبل وأحمد فتوح و محمود علاء و محمد عبد الغني و حمزة المثلوثي و محمود عبد العزيز و إمام عاشور و إسلام جابر و يوسف أوباما و حميد أحداد ومروان حمدي.



وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.