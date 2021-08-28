مواصفات وأسعار بي ام دابليو X3 موديل 2021 في مصر.. صور

تحظى إصدارات الشركة البافارية بي ام دابليو بمكانة كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، نظرًا إلى عراقة علامتها التجارية، و اصداراتها القوية و المتنوعة، و خاصة عائلة X الشهيرة، و التي تضم باقة من الطرازات القوية ومنها النسخة بي ام دابليو X3 موديل 2021، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و أسعار السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 داخل السوق المصري.

مواصفات السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021

تأتي السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1998 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 248 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تنقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 6.3 ثانية.

كما دعمت السيارة السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 بمحرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 2998 سي سي، قادر على انتاج 360 حصان، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نقل حركة أوتوماتيكي يدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي أيضا، مما يجعلها تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 4.8 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.716 متر، و بعرض يقدر بـ 1.897 متر، و 1.676 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.864 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، إلى جانب منظومة الشبكات الامامية التي تنقسم لمقطعين، و اطلالة العجلات الرياضية التي تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، علاوة على التجهيزات الداخلية وعناصر مساعدة قائد المركبة.

أسعار السيارة بي ام دابليو X3 موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل XDRIVE30I 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,400,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل M40I 2021 محرك 3000 CC تيربو بسعر 1,650,000 جنيه.