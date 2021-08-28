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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 شرطا لفتح مخبز بلدي من التموين.. تعرف عليها

صدى البلد

فتح مخبز تمويني أو فرن بلدي، يعد أحد أبرز المشروعات التي تعمل بها العائلات والتي يبحث عن شروط فتح مخبز تمويني الكثيرون لإقامة مخبز تمويني لبيع الخبز المدعم، ويكون تابع لمنظومة الخبز.

 

ويستعرض صدى البلد شروط فتح مخبز تمويني أو فرن بلدي وفقا لضوابط وزارة التموين كالتالي:

 

ضوابط وزارة التموين للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها 

 

1-   تكون الاولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفى بحاجة السكان.

 

2-   عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الافرنجى أو السياحى أو الحلوى من العجين .

 

الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص  للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة .

 

1-   مساحة المخبز لا تقل عن 65 مترا.

 

2- ارتفاع المخبز لا يقل عن 4 أمتار ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشاني.

 

3- مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.

 

4- جدران المعجن بالقيشانى وارضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياه الساخنة وان يتم العجن اليا فى حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدأ.

 

5-   دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.

 

6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز، على أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.

 

7-   الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا .

 

8-   تزويد تغذية الوقود بمحابس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق .

 

9-    لابد ان تكون المدخنة اعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها  (طنبوشة ).

 

10-    سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.

 

11-   وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج .

 

12-   أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الامن الصناعى.

 

13-   الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز .

 

14-    وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فترينة عرض الخبز وأرفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.

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