البابا تواضروس: الكنيسة اتفقت مع الروم الارثوذكس على مفهوم واحد لطبيعة المسيح

قال البابا تواضروس، أن حوار الكنيسة مع الروم الارثوذكسية اتفقوا على مفهوم واحد لطبيعة المسيح لافتا الى انه فى عام ١٩٧٣ بابا الأقباط " البابا شنودة " قام بزيارة بابا روما والذى كان حدث تم بعد ١٥ عام من الانقسام ..



وأضاف "البابا تواضروس" خلال لقائه ببرنامج باب الخلق والمذاع عبر فضائية النهار ، انه فى عام ٢٠٠٠ حدث العكس وزار بابا روما البابا شنودة فى القاهرة وذلك بعد الفى عام من اتفاقية المسيح ، مشيرا الى انه قام فى عام ٢٠١٣ بالزيارة الثانية لبابا روما .



ولفت الى ان بابا روما قام بالزيارة الثانية الى مصر فى عام ٢٠١٧ ، مشيرا الى انه كان يحلم بوجود مكتبة كبيرة للكنيسة القبطية بالاضافة لتدشين كاتدرائية مرقصية بعد ٥٠ عام من انشائها .

يذكر أن البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي قد صلى مؤخرا في كاتدرائية القديس مقاريوس الكبير بديره ببرية شيهيت، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته اليوم بمشاركة ١٥ من أخبار الكنيسة.



وتم تدشين ثلاثة مذابح بالكاتدرائية الجديدة على أسماء قديسي الدير، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).



والمذابح التي تم تدشينها، المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحري على التسعة والأربعين شهيدًا شيوخ شيهيت والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا القصير.

