طارق حامد: أشكر كل من ساهم في التتويج بلقب الدوري

أكد طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا توجد لحظة تمنح السعادة أكثر مما تحقق بالتتويج ببطولة الدوري.

وقال حامد: "التتويج بالدوري كان الهدف الأهم هذا الموسم، في ظل كل الظروف التي مررنا بها حيث عانينا في البداية من مشاكل إدارية مع تغيير مجالس الإدارات، واستطعنا تحقيق الهدف".

ووجه طارق حامد الشكر لكل من ساهم في تحقيق اللقب حيث وجه الشكر للمجالس السابقة، واللجنة الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب.

تعادل الزمالك

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.