رئيس نادى شيفيلد: تتويج الزمالك بالدوري مستحق ونتعاون مع مسؤوليه قريبا

أكد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي أنه من عاشقى نادى الزمالك منذ عهد حسن شحاتة وطه بصرى وعلى خليل.

وقال رئيس نادى شيفيلد الإنجليزي فى تصريحات لقناة الزمالك: كنت مطمئنا وعلى يقين من أن الزمالك سيفوز ببطولة الدورى هذا الموسم.

وشدد رئيس نادى شيفيلد الإنجليزي على أنه يشجع الزمالك فى السراء والضراء ولديه ثقة فى أن الفارس الأبيض سوف يستمر في حصد المزيد من البطولات.

وأكد رئيس نادى شيفيلد يونايتد أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا بين الزمالك والنادي الإنجليزي حيث أنه سوف يقوم بزيارة القاهرة ونادى الزمالك.

تعادل الزمالك

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.