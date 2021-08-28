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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام وحماقي وجنات .. 3 نجوم يشعلون حفلات أمس الصيفية

جنات
جنات

أحيا ليلة أمس عدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد حماقى وجنات مجموعة من الحفلات الناجحة التى تتناسب مع الأجواء الصيفية فى السطور التالية نستعرض لكم أبرز ما جاء فى تلك الحفلات بالصور : 

 

محمد حماقى :

 

قدم الفنان محمد حماقى واحدة من انجح حفلاته فى مدينة العالمين ،وقد  بدأ المطرب محمد حماقي حفله المقام في العلمين بأغنية"نفسي ابقى جنبه"، وسط اجواء احتفالية كبيرة من الحضور، وبعدها قاله حماقي لجمهوره" مبسوط اني بحتفل معاكم بصدور البومي يافاتني".

 

وأشعل المطرب محمد حماقي حفله المقام في العلمين بمجموعة من اغانيه الشهيرة وهى مابلاش، ونفسي ابقى جنبه واحدث اغانيه زيها مين وشاركه عزيز الشافعي مبحن الاغنية ، وسط اجواء احتفالية كبيرة من الحضور".


الحفل احتفالا بصدور ألبومه الجديد الذي يحمل اسم يافاتني، وحرص على الحضور كل من امير كرارة، عزيز الشافعي، حسن شاكوش، وامير طعيمة.

 

وحرص المطرب محمد حماقي في حفله المقام بالعلمين، تقديم البطل أحمد الجندي الفائز بفضية الخماسي الحديث في الالومبياد وقال له "فخورين بيك وفي فرنسا عايزين الميدالية دهب"

محمد حماقي يستقبل احمد الجندي صاحب فضية الخماسي بالأوليمبياد

تامر حسين وأحمد ابراهيم يشاركان حماقي غناء "لو هتسيب" بحفل العلمين

أنغام : 

 

قدمت أنغام حفلاً جيداً على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، وقد بدأت الحفل  بأغنية "نفضل نرقص" لأول مرة حيث طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

 

جنات :

 

وعلى مسرح القلعة ، أحيت الفنانة جنات حفلاً ليلة أمس  وتغنت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار بمجموعة من اعمالها الخاصة التى تفاعل معها الجميع كان منها اللى بينى وبينك، مسا الجمال، البادى اظلم، حب جامد، حبيبى على نياته ، اوعى ، رايقة ، اسمع كلامى، خيط ضعيف ، انا دنيته الى جانب احدث اعمالها انا استعجلت بالاضافة الى اسمعونى ل وردة وسهر الليالى ل فيروز .

 

قبلها وفى الحفل ذاته تالق المطرب الشاب محمد حسن فى اداء باقة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل نالت اعجاب واستحسان الحضور كان منها بانوراما العندليب ، اي دمعة حزن لا ، اما براوه ، ع الحلوة والمرة ، بهية ومن الاعمال المعاصرة الليلة يا سمرا ، لقيت الطبطبة وغيرها .

حماقي محمد حماقي أنغام الفنانة انغام جنات

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