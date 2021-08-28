تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 28-8-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت 28- 8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و 15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.49 جنيه للبيع و18.32 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.61 جنيه للبيع و21.41جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.27 جنيه للبيع 49.31 جنيه للشراء.