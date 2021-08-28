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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشغل مش عيب.. فتيات يقتحمن مهنة غسيل السيارات

هبة ماجد
هبة ماجد

قالت هبة ماجد، 23 عاما، إنها تخرجت في كلية تمريض وقررت اقتحام مهنة الرجال والعمل فى مغسلة السيارات عن طريق البدء بالعمل "كاشيرة" فى أحد المحال التجارية، ومع ضغوط العمل رغبت فى مساعدة زملائها فى مجال غسل السيارات.

وأضافت هبة ماجد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية DMC، أن والديها رفضا فى البداية دخولها هذا المجال، معقبة: "رفضوا وقالولى دي شغلانة رجالة ومينفعش تشتغليها"، لافتة إلى أنها أقنعتهما بالأمر كثيرا حتى وافقا فى النهاية.

وأوضحت أنها رغبت بهذه المهنة في دخول مجال جديد من نوعه كان يقتصر فقط على الرجال، ورأت أنه تحدٍ جديد من نوعه ترغب في الانخراط به.
فى سياق متصل عن كفاح الشباب، قام كمال محمد، طالب بكلية هندسة كهرباء جامعة سوهاج، بقضاء فترة إجازته الصيفية فى بيع التين الشوكى، معقبا: "الشغل مش عيب وبكسب رزقى بالحلال، وما دام ربنا راضى عنى وميهمنيش أى حاجة تانى". 

وأضاف "محمد" أن أغلب زملائه بالجامعة يشجعونه على هذا الأمر، ولا يواجه أى حملات تنمر بل ويعكف بعض زملائه على تقليده وأخذه نموذجا وقدوة للاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.

وأشار إلى أنه سيبحث بعد تخرجه عن وظيفة تناسب مؤهله الجامعى، وإذا لم يجد سيبحث عن وظائف أخرى، مؤكدا أن الشباب لا بد أن يعافروا ويبنوا مستقبلهم ولا ينتظروا من يعطيهم قوت يومهم ويساعدهم.

 

غسيل السيارات الشباب جامعة سوهاج السيارات المحال التجارية

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