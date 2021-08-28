ضبط المتهمين بواقعة السطو المسلح على سيارة أسطوانات غاز في القليوبية

تمكنت مديرية امن القليوبية من كشف غموض قيام 4 مسجلين خطر فى القناطر الخيرية بسرقة سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز من سائقها بعد اطلاق الرصاص عليه واصابته وفروا هاربين حيث تم ضبط السيارة النقل وضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مامور رمكز شرطة القناطر الخيرية يفيد تلقية اشارة من المستشفى بوصول سائق ُصاب بعيار خرطوش بالبطن وبسؤال مرافقه قرر أن المُصاب اثناء سيره بمنطقة سكنه بسيارة نقل ملك شقيقه مُحملة بــ 13 إسطوانة غاز لتوزيعها على المحال والورش التجارية إستوقفه 3 مجهولين يستقلون سيارة وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته المشار إليها وإستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية وأسفرت جهود البحث عن العثور على السيارة الـمُبلغ بسرقتها والسيارة الأجرة التى إستخدمها المتهمين فـى إرتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية حيث قاموا بالإتفاق فيما بينهم على سرقة سيارة الانابيب وإبتزاز مالكها على مبلغ مالى مقابل إعادتها ، وقاموا بإستئجار السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة دون علم مالكها وإستقلالها وتتبعوا السيارة النقل وقائدها، وأثناء قيامهم بسرقة السيارة قاومهم المجنى عليه وأمسك بأحدهم الذى بادر بإطلاق عيار نارى من سلاح من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى إسطوانات الغاز بالبيع كما أرشدوا عن السلاح المستخدم فى الواقعة.