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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلية اللاهوت الأسقفية: أسئلة في اللاهوت واللغة العربية لاجتياز اختبارات القبول

كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية

كشفت كلية اللاهوت الأسقفية عن تفاصيل الاختبارات والتى تجريها مع المتقدمين للالتحاق بدراسة برامج البكالوريوس والماجستير.

وذكرت الكلية في بيان رسمي: “تبدأ الاختبارات بعد غلق باب التقديم فى الـ٣١ من أغسطس الجارى، حيث تتضمن أسئلة فى اللاهوت والكتاب المقدس بالإضافة لاجتياز امتحان للغة العربية والنحو، على أن تمهد هذه الامتحانات الطالب للمقابلة الشخصية مع أعضاء هيئة التدريس والمنسق الأكاديمي لاعتماده وقبوله”.

 

كانت الكلية  قد أعلنت عن مواعيد بدء الدراسة بفرع الإسكندرية على أن يكون يوم السادس عشر من شهر سبتمبر وفرع القاهرة يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر بالإضافة للبدء فى فرع المنيا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

 

كما توفر الكلية استمارات استماع للمواد المقدمة فى الفصل الدراسى الأول وذلك من خلال التسجيل على الموقع الرسمى حيث توفر هذه المواد دون الالتزام بالحضور وأداء الامتحانات ومن بينهم مادة اللغة العبرية الجزء الأول واللاهوت النظامى الجزء الأول ومقدمة للعهد القديم ومقدمة الكتاب المقدس وعلم البحث وتاريخ الكنيسة المعاصر بالإضافة لمجموعة مواد أخرى.


ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحي، إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.


الجدير بالذكر، أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية /الأنجليكانية ، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

تعتبر كلية اللاهوت الاسقفية (AST) مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر ووصل عدد الملتحقين بها أكثر من ١٣٠ طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة ٤ سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

كلية اللاهوت الأسقفية اللاهوت الكتاب المقدس تاريخ الكنيسة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

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