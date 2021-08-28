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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح قسم الحضانات الجديدبـ13 حضانة هدية من المحافظة للمستشفى الجامعى

جانب من إفتتاح وحدة
جانب من إفتتاح وحدة الحضانات الجديدة بمستشفى أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأفتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين والذي يضم 13 حضانة هدية من المحافظة للمستشفى الجامعى ، وهو الذى توازى مع دعم القسم بأجهزة ومستلزمات طبية أخرى دعماً من هيئة المستشفيات الجامعية من أجل الوفاء بالأحتياجات الجماهيرية ، وقد رافق المحافظ الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان حيث يأتي ذلك فى إطار السعى الدؤوب للإرتقاء بالمنظومة الصحية لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى .

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بجولة مفاجئة داخل المستشفى ، كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العظام وباقى أقسام مستشفى أسوان الجامعى وهو ما سيساهم في مضاعفة عدد الآسرة إلى 300 سرير بدلاً من من 150 سرير ، وقد وجه محافظ أسوان إلى سرعة التدخل والتعامل العلاجى الفوري مع بعض الحالات المرضية التي رصدها أثناء جولته .

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وشدد المحافظ على عدم تحويل أي حالات بسيطة أو متوسطة من مستشفيات وزارة الصحة إلى المستشفى الجامعى إلا في حالات دواعى إنقاذ الحياة التي تحتاج إلى الجراحات والعمليات الدقيقة لتخفيف الضغط عليها ، والمساهمة في تقديم أعلى خدمة طبية متكاملة .

وأشار أشرف عطية إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد الوحدات الصحية والمستشفيات بإجمالى ١١ مستشفى و١١٢ وحدة صحية ومركز طب أسرة والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة أجمالية ١١،٧ مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه من خلال هذه المشروعات سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهاز بدلاً من 180 جهاز ، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهاز إلى 91 جهاز .

وفى السياق ذاته وجه الدكتور أيمن عثمان الشكر لمحافظ أسوان لدعمه اللامحدود والمستمر للمستشفى الجامعى حيث أنه بأفتتاح القسم الجديد ستصبح قوة المستشفى 24 حضانة، و١١ جهاز تنفس صناعي، و٤ أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات الأخرى، موضحاً بأنه جاري التجهيز لإنشاء قسم الحضانات الجديد بمستشفى أسوان الجديدة الجاري أنشاؤها بقوه ٣٤ حضانة جديدة .

وكانت قد واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، وبرئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتتقلة بقرية الرغامة التابعة لمركز كوم أمبو من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

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