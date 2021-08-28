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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بالشرقية.. الإستعانة بتقنية "FDR" لرصف طريق المؤدي لسوق الثلاثاء الجديد

أعمال الرصف
أعمال الرصف

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من تقنيه FDR المستخدمة حديثاً في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق لسرعة إنجاز الأعمال وإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية واستخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة.

 

وأوضح محافظ الشرقية أن المعدة الجديدة والتي تعمل بتقنية FDR تم إستخدامها لأول مرة بالمحافظة لسرعة إنجاز أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق المؤدي لسوق الثلاثاء الجديد بعزبة المسلمية لتحقيق الراحة للتجار والمواطنين المترددين علي السوق واستمرار حركة البيع والشراء.

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من جانبه أشار المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والنقل إلى قيام المديرية بإستخدام ماكينات FDR لأول مرة بالمحافظة لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بطريق عزبة المسلمية التابع للوحدة المحلية ببردين بمركز الزقازيق والجاري رصفه بطول كيلو وعرض 12 متر وبتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه ليصبح محوراً مرورياً جديداً يستخدمه التجار والمترددين على سوق الثلاثاء الجديد.

 

وأضاف مدير مديرية الطرق والنقل أنه جاري أيضا تنفيذ أعمال توسعه وتمهيد طريق الزقازيق بردين المؤدي إلى سوق الثلاثاء بطول 250 متر وعرض 4 متر والذي يشهد أعمال تغطية بطبقات الرمل ووضع طبقات السن والأسفلت تمهيداً لأعمال الرصف لتهيئته أمام حركة السيارات واستخدامها حارة فرعية للقادم من الزقازيق دخولاً إلى السوق من التجار والمترددين منعاً للإزدحام والتكدس المروري على الطريق السريع.

 

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام الشركة المنفذة لأعمال الرصف بالجدول الزمنى المحدد والانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.

 

يذكر أن ماكينة FDR من المعدات الحديثة المستخدمة لإعادة تدوير طبقات الرصف من خلال رفع كفاءة وصيانة الطرق وفيها يتم تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق ويتم ذلك بتفكيك طبقات الرصف ( الأسفلتية والأساس ) وخلطهما ببعض مع إضافة كمية من المياه فوق الطبقات المفككة للحصول على المحتوى الأمثل من الرطوبة لتحقيق الدمك المطلوب وإضافة بعض المواد المحسنة مثل الأسمنت أو غبار الأسمنت ويتم تدوير المواد بهذه الطريقة في مكانها وهي طريقة صديقة للبيئة وتزيد من العمر الافتراضي للطريق ليصل إلى ٣٠ عاما وفي هذه الطريقة يمكن وضع طبقة إسفلتية واحدة بسمك ٥سم أو ٦سم ومن مزاياها أيضا ( عدم إهدار المواد - الحد من التلوث البيئي - تقليل التكلفة - سرعة إنجاز الأعمال - عدم غلق الطريق أثناء التنفيذ.

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