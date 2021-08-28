عميد آداب عين شمس يعلن بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى عميد آداب جامعة عين شمس إن الكلية بدأت فى الفصل الدراسى الصيفى فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الـ ١٤ قسما التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أعضاء العملية التعليمية بالكلية .



وأكدت د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة ستنتهي يوم الخميس ١٦ سبتمبر القادم، على أن تبدأ الامتحانات يوم الاحد الموافق ١٩ من سبتمبر القادم وتنتهي الثلاثاء ١٢ أكتوبر بنظام البابل شيت.



فيما أكدت ا.د حنان كامل أن الدراسة بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الاون لاين والتعليم المباشر وجها لوجه ، وأضافت أنه تم توفير الكتب الاليكترونية ، بجانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الايميل الجامعى للطالب.



وأضافت " كامل " أنه يتم تعقيم قاعات الدراسة قبل وبعد المحاضرة ويتم التشديد على ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد بين الطلاب وعدم التواجد في طرقات الكلية دون داع .



كما أكدت أنه تم نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.