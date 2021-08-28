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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأهل جامعة كفر الشيخ في التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للبرمجة «icpc»

فريق جامعة كفر الشيخ
فريق جامعة كفر الشيخ

تشارك كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، في المسابقة العالمية للبرمجة لشباب الجامعات للعام الرابع على التوالي «ICPC» بـ 17 فريقاً من طلاب الكلية الذين يتنافسون فيها في الـ «problem solving» في واحدة من أهم وأكبر المسابقات العالمية والتي تقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

 

جاء هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات وإشراف الدكتور أحمد العشري المدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية.

وأكد عميد كلية الحاسبات والمعلومات تأهل 3 فرق لتمثيل جامعة كفر الشيخ بالتصفيات المؤهلة للمنافسة على مستوى الشرق الأوسط والعرب وأفريقيا، موجهاً الشكر إلى إدارة الجامعة لدعمها المستمر للأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب المبتكرين والموهوبين.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بأن يكون تدشين الكليات مرتبط بخدمة سوق العمل وأن يكون لدى الجامعات المصرية خريجين متميزين تلبية لمطالب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أضاف «دسوقي» بأن لدينا طلاب فائقين في كلية الحاسبات والمعلومات يكتسبون الخبرات بشكل مستمر ويقدمون أفكارا مبدعة للغاية، يأتي ذلك انطلاقا من إستراتيجية الجامعة في تطوير البحث العلمي من خلال دعم التمييز والإبداع الطلابي وتحقيق الأهداف العلمية المنشودة، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة الطلاب.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ عن سعادته بأداء طلاب الحاسبات والمعلومات لتمثيل الجامعة مؤكدًا أن إستراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين، وتشجيعهم في شتى المجالات، للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها، لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة ويتم تقديم كل الدعم مشيدًا بالتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال المنافسات تمثيلًا يليق بجامعة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنهم قادة المستقبل ولا بد من تمثيل زملائهم بشكل مُشرف من أجل ظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تُلبى احتياجات ومتطلبات طلاب الجامعة.

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كفر الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ الجامعات المصرية الدكتور عبد الرازق دسوقي

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