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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في حقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس نتيجة  طلاب الفرقة الأولي عربى انتظام وانتساب، وللاطلاع  عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية:
يقوم الطالب بالدخول على:

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
  - حروف كبيرة و صغيرة.
  - أرقام.
  - رموز (# ؛ @)
  - لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

 

وأضاف الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق جامعةعين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكلية تكثف استعدادها للعام الدراسي الجديد لاستقبال الدفعة الجديدة .

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تنسيق الجامعات 2021.. مواعيد انطلاق وتقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة

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غدا.. انطلاق حملة جامعة عين شمس للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا

 

وأصدر الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس  تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.


وأكد ناجي، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الكلية تحرص على مصلحة طلابها، خاصة طلاب الفرقة الرابعة، منوها يمكن لانهاء العدد المطلوب منهم محو أميته ونظرا لوجود عدد كبير من الطلبة لم تتمكن من تحقيق مستهدفها خلال الفترة الماضية وسيتم حجب نتيجة هؤلاء الطلاب لحين تحقيق مستهدفهم.

 

وقررت الكلية حرصا منها علي مستقبل طلابها وعدم تعطيل مصالحهم وخاصة الذكور منهم لاتمام مرحلة تجنيدهم قررت الكلية الاتي :

امكانية عقد امتحانات فورية لطلاب الفرقة الرابعة فقط وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع بمقر كلية التجارة جامعةعين شمس بمدرج الدكتور عباس الشافعي .

 

الاوارق المطلوبة لتأدية الامتحان .

عدد 3صورة بطاقة الامي الغير متعلم
عدد 3 صورة بطاقة الطالب
عدد 3 صورةكارنية الطالب او ايصال سداد الرسوم  اوما يفيد سدادها

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس حقوق جامعة عين شمس الفرقة الأولي عربى انتظام وانتساب طلاب الفرقة الأولي عربى انتظام وانتساب https ums asu edu eg

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