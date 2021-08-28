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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حققت جزء كبير من أحلامى..أول تعليق من حسام حسن على انضمامه لـ الأهلي

حسام حسن
حسام حسن

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، عن التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة.


ونشر حسام حسن صور عبر حسابه على انستجرام  وكتب قائلاً "الحمدلله الصور معناها كبير اوى بنسبالى لأن حققت جزء كبير من احلامى ان قدرت البس تيشرت النادى الاهلى وان شالله اقدر اسعد جمهور النادى الاهلى ❤️🦅🦅"


وقال امير توفيق أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.


 وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

حسام حسن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مهاجم سموحة النادي الأهلي تدريبات

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