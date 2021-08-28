حققت جزء كبير من أحلامى..أول تعليق من حسام حسن على انضمامه لـ الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، عن التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة.
ونشر حسام حسن صور عبر حسابه على انستجرام وكتب قائلاً "الحمدلله الصور معناها كبير اوى بنسبالى لأن حققت جزء كبير من احلامى ان قدرت البس تيشرت النادى الاهلى وان شالله اقدر اسعد جمهور النادى الاهلى ❤️🦅🦅"
وقال امير توفيق أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي سموحة، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين.
وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلي وفقا لرؤية الجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.