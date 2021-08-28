أهالي أبوخطوة بالبحيرة يناشدون مجلس الوزراء والأوقاف لفرش المسجد

استغاث أهالي قرية أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من سوء سجاد مسجد "أبوخطوة ".



وقال أهالي أبوخطوة انهم تقدموا بطلب لمدرية الأوقاف بالبحيرة ولكن تمت الموافقة على فرش مسجد يوسف معوض دون الموافقة على سجاد مسجد أبوخطوة.

وناشد أهالي قرية أبو خطوة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاوقاف ومحافظة البحيرة بمساعدتهم في فرش المسجد وتيسير الإجراءات في أسرع وقت ممكن.



وللتواصل على رقم : 01551447469





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