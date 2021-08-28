شباب ملتقى لوجوس بالكنيسة يزورون أكاديمية ناصر وكلية الدفاع الوطنى

زار شباب ملتقى لوجوس الأول في الكنيسة الأرثوذكسية اليوم، أكاديمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطني بالقاهرة.

وفي زيارة الأكاديمية، قدم اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت مدير الأكاديمية فكرة عامة عن الأكاديمية وهدفها وخريجيها حيث رحب بالشباب وتم تبادل الدروع بين أكاديمية ناصر وملتقى لوجوس.

وانتقل شباب الملتقى، إلى مقر كلية الدفاع الوطني وقدم لهم مديرها اللواء أركان حرب تامر شوشة شرحًا لأهداف الكلية وهي خلق حالة من التكامل للشخصية المصرية وتأهيل الإعلاميين، كما عرض دور الكلية في التعريف بعناصر الأمن القومي وكيف تقدم الكلية الكثير من البرامج التثقيفية والمواطنة.

وألقى اللواء أركان حرب متقاعد ناجي عبد العزيز، كلمة عن الإنسان المصرى والمخططات التي تحاك لتقسيم المنطقة.

وفي ختام اللقاء، تسلم القس مايكل إسحق درع كلية الدفاع الوطني، نيابةً عن قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم التقاط صورة جماعية تحت بانوراما جدارية بالأكاديمية.

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