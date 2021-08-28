مع شباب "لوجوس".. البابا تواضروس في زيارة لمتحف الحضارة وقصر عابدين | صور

زار شباب ملتقى لوجوس الأول في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية وقصر عابدين.

ورافق الشباب والشابات المشاركون، قداسة البابا تواضروس الثاني في زيارة قصر عابدين حيث استقبلهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وقدم قداسته للوزير درع ملتقى لوجوس الأول.

وحرص الوزير في حديثه، أن يشجع الشباب لبذل قصارى جهدهم في عملهم وأن يروا الجمهورية الجديدة بنظرة جديدة، كما أجاب علي أسئلتهم واستفساراتهم، وأفاد باهتمام الدولة الكبير بمسار رحلة العائلة المقدسة وكذلك افتتاح الكثير من المتاحف في الأقاليم، كما شكره الشباب على موكب نقل المومياوات الذي أبهر العالم.

وتأتي هاتان الزيارتان إلى القصر والمتحف ضمن برنامج الملتقى لتحقيق أحد أهدافه وهو التمتع بالجذور المصرية الوطنية.

7bc43aac-4c08-45f6-9c33-80c663ab08a4

6027a52f-0047-482d-93b7-be1818427df2

c5ed4d03-9650-4e94-a65f-c74473a4494e