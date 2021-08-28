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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع شباب "لوجوس".. البابا تواضروس في زيارة لمتحف الحضارة وقصر عابدين | صور

شباب لوجوس يزورون
شباب "لوجوس" يزورون متحف الحضارة وقصر عابدين

زار شباب ملتقى لوجوس الأول في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية وقصر عابدين.

 

ورافق الشباب والشابات المشاركون، قداسة البابا تواضروس الثاني في زيارة قصر عابدين حيث استقبلهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وقدم قداسته للوزير درع ملتقى لوجوس الأول.

 

وحرص الوزير في حديثه، أن يشجع الشباب لبذل قصارى جهدهم في عملهم وأن يروا الجمهورية الجديدة بنظرة جديدة، كما أجاب علي أسئلتهم واستفساراتهم، وأفاد باهتمام الدولة الكبير بمسار رحلة العائلة المقدسة وكذلك افتتاح الكثير من المتاحف في الأقاليم، كما شكره الشباب على موكب نقل المومياوات الذي أبهر العالم.

 

وتأتي هاتان الزيارتان إلى القصر والمتحف ضمن برنامج الملتقى لتحقيق أحد أهدافه وهو التمتع بالجذور المصرية الوطنية.

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ملتقى لوجوس الأول الكنيسة القبطية الارثوذكسية المتحف القومي للحضارة المصرية قصر عابدين البابا تواضروس الثاني الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وزير السياحة موكب نقل المومياوات رحلة العائلة المقدسة

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