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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. إعلام القاهرة تعلن عن مد فترة قبول أوراق السنة التمهيدية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تم مد فترة قبول أوراق الإلتحاق بـ السنة التمهيدية بالكلية، وذلك لراغبي الالتحاق بالسنة التمهيدية - دراسات عليا إلى يوم الخميس الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢١ .


وكان قد قال الدكتور سامي عبد العزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك من يلقون أطفالهم في الشارع لعدم القدرة على الإنفاق عليهم، مؤكدا أن قضية الوعي القضية الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن  المواطن الواعي يبحث عن المعلومة ويفكر قبل أن يتصرف.

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  الإعلام المصري


 وتابع  العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الإعلام المصري إذا وضع قضية الوعي في مقدمة أولوياته لن يستطيع أن يغطي قضايا المجتمع، مؤكدا أن المشكلة السكانية جاءت بسبب فقدان الوعي.
 
وأشار عبد العزيز، إلى أنه لا بد قبل أن نأتي بمولود يجب أن يتأكد المواطن أن حقه في الحياه موجود، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هذا سلوك المواطن العادي.

 

على الجانب الاخر ، أصدرت كلية الإعلام  بجامعة القاهرة،  بيانا هاما بشأن ما صدر عن أحد أعضاء هيئة التدريس  المنتمين للكلية .

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وقالت الكلية فى بيانها: " بشأن ماتم تداوله عبر صفحات ومواقع الانترنت من أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية فإن مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة يؤكد احترامه لقانون تنظيم الجامعات والقيم والأعراف الجامعية التى درجت عليها جامعة القاهرة، وأن النقد للسياسات الجامعية يجب أن يتم داخل الأطر والمسارات الإدارية والقانونية التى يحددها القانون "

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