نصائح لحفظه من السوس.. البلح الأسواني ينافس تمور الوادي الجديد

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد الإفريقى ، والتى تمتلك العديد من المقومات سواء الطبيعية أو الزراعية أو الاستثمارية أو الصناعية.



وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد أبرز المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها عروس الجنوب وهو محصول "البلح"، فالبلح الأسوانى له مميزات خاصة، حيث تشتهر أسوان عن الوادى الجديد بإنتاج التمور الجافة، وتعد محافظة أسوان ثانى أكبر محافظة بعد الوادى الجديد فى إنتاج التمور ، فيوجد فى أسوان نحو 2 مليون نخلة مثمرة .



وأٌقرأ أيضاً:

وتضم أسوان 14 % من إجمالى أشجار النخيل المنزرع فى مصر، حيث يعتبر البلح فى مقدمة المحاصيل المنزرعة بأسوان بعد قصب السكر، كما تحتل التمور الأسوانية مكانة مميزة فى قائمة الأصناف الجافة من البلح.



وتشتهر أسوان عن الوادى الجديد بإنتاج التمور الجافة في حين تشتهر الوادى الجديد بإنتاج التمور الرطبة، كما يأتي البلح في المركز الثاني بعد قصب السكر في إنتاجيته بالمحافظة، وأسوان تعد محافظة رائدة فى إنتاج البلح فى العالم العربي على الرغم من دخول البلح السعودي فى المنافسة معها إلا أن البلح الأسوانى تتسلط عليه الأضواء وخاصة فى شهر رمضان المعظم لأنواعه المتعددة من البرتومودا والملكابى وغيره .



وعن أفضل أنواع البلح هناك البلح السكوتى وهى بلحة مسكرة وقوية ومتماسكة ولا يصيبها السوس وهناك القنديلة ثقيلة ومخروطية الشكل وبها لحم كثيف من أعلى ورفيعة من أسفل ، والملكابى عليها طلب كثير وملحمة وتوضع في الحليب.



قال أبو طالب أحمد عبد الحميد، مزارع بقرية فارس مركز كوم أمبو شمال أسوان، إن القرية تشتهر بالتمر، والمانجو، ففي البداية يكون أخضر أسمه نارخ ، وفى شهر يوليو يلون أحمر أو أصفر، وتوجد لدينا فى أسوان أجود أنواع البلح فمنها السكوتى، البرتمودى ، الأبيض ، البلدى ، وهى تعد من أجود أنواع الطعام.



وأضاف عامر حسن نجار، مزارع وصاحب أشجار نخيل أن أسوان بها عدد كبير من أنواع البلح الذي يدخل مع الخشاف والياميش والمشمش والتين ويختلف طلب الزبون حسب رغبته في نوع البلحة فهناك من يطلب البلحة المسكرة أى ذات نسبة سكر عالية والبعض يطلب بلحة ناشف يتم كسرها بالأسنان وآخر يطلب بلحة بها لحم كثيف.

وعن طريقة تجفيف البلح الأسوانى، قال إنها تتم بعد جنى المحصول، وتبدأ عملية التجفيف بنشر البلح بمكان جاف في الهواء وفرزه تحت الشمس ويتم تقلبيه بين الحين والآخر لحين جفافه ويوضع بعد ذلك في أجولة من الخيش جيدة التهوية لكى لا يتعرض للترطيب وهنا أوجه نصيحة للذين يقومون بشراء البلح ونقله إلى الوجه البحرى بوضعه في مكان جيد التهوية في البلكونة على سبيل المثال لكى لا يُرطب ولكى يحتفظ بجودته.



وأشار إلى أن طريقة تجفيف البلح بعد قطع التمر من النخل بوضعه على الأرض الرملية لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر لتجفيفه ثم يتم تجميعه في أجولة ووضع أنواع من الحبوب وسط الأجولة منعا لتلف البلح الذي يمكن تخزينه من 5 إلى 10 سنوات ويصعب ذلك في محافظات الوجه البحرى التي تعانى من الرطوبة والتى تؤدى إلى تلف البلح وتختلف أسعار البلح من عام لآخر.

