الثلاثاء.. عرض خاص لفيلم ماكو بحضور أبطاله

تنظم الشركة المنتجة لفيلم ماكو عرض خاص بأحد المولات الكبرى بالقاهرة الحديدة بحضور كل أبطال الفيلم يعد غد الثلاثاء".



العرض للجمهور الأربعاء

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «ماكو» عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن موعد طرح الفيلم في السينما، يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.

وصفت بسمة تجربتها في فيلم ماكو، قائلة: “مغامرة، وتجرية مختلفة بالنسبة لي.. هناك مشاهد تم تصويرها تحت الماء وهذا كان شيقا بالنسبة لي”.



وكشفت بسمة أنها كانت تريد أن تنسحب من العمل لصعوبته، ولم تتخيل أن الكلام المكتوب على الورق من الممكن أن يجسد على أرض الواقع، موضحة أنها مع أول تجربة غطس شعرت بإختناق شديد، وقررت أنها لن تقوم باستكماله، ولكن مدرب السباحة ساعدها على تخطى تلك المرحلة، وزاد من ثقتها بنفسها وغطست مرة أخرى، وتحمست كثيرا للتجربة.



وتأجل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.



يشارك في بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.