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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيق الجامعات 2021.. تفاصيل اختبارات القدرات للحاصلين على الشهادات المعادلة

تسجيل الطلاب في التنسيق
تسجيل الطلاب في التنسيق الالكتروني

أعلن الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالتنسيق، انطلاق اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات تكون في حوالي 11 تخصص.

وأضاف سيد قنديل في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الطلاب بدأوا في التسجيل، حتى وصل الآن عددهم إلى 900 طالب، بحوالي 2000 رغبة، ولكن في تخصصات مختلفة.

وتابع رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالتنسيق أن اختبارات القدرات التي أٌقيمت في القاهرة الكُبرى، كانت في جامعتي حلوان، والقاهرة، معقباً: " من أجل التخفيف والتسهيل على الطلاب، حتى لا يلجأول للذهاب إلى الأقاليم".

 

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الكليات التييُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنىسويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنيةبالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربيةالموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميتغمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناةالسويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعاتالتكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية،والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كلياتالتمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

رئيس اللجنة العليا اختبارات القدرات الشهادات المعادلة جامعة حلوان جامعة القاهرة الدكتور عادل عبدالغفار

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