عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيب اللي بيحصل ... ميدو يعلق على هزيمة أرسنال بـ 5 أهداف من السيتي

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على خسارة فريق أرسنال بخمسة أهداف من فريق  مانشستر سيتي. 
 وكتب ميدو عبر تويتر قائلا "‏يا جماعة عيب اللي بيحصل في ارسنال ده".
 

وحقق فريق مانشستر سيتي، الفوز علي منافسه أرسنال بنتيجة خمسة أهداف دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف مانشستر سيتي الأول، جوندوجان في الدقيقة السابعة ثم أضاف الثاني توريس في الدقيقة 12 وأحرز الهدف الثالث خيسوس في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وتعرض تشاكا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 35 بسب التدخل العنيف.

وفي الشوط الثاني زاد مانشستر سيتي عداد الأهداف إلي خمسة بتسجيل هدفين عن طريق هرنانديز وتوريس.

ورغم خسارة أرسنال إلا أن الغريب أن جماهير الفريق احتفلت بخسارة فريقهم المدوية. 

 

مانشستر سيتي احمد حسام ميدو أرسنال الدوري الإنجليزي محمد النني

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

ذكر نبوي لقضاء الديون الكثيرة

السودان يدعو لمشاركة بنجلاديش في قوات حفظ السلام بدلا من إثيوبيا

5 ملايين سهم ..آبل تمنح مديرها التنفيذي مكافأة بـ 750 مليون دولار

سعر الذهب اليوم 29-8-2021

حكم ترك الحذاء مقلوبا وهل يمنع دخول الملائكة.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في ١٥ قرية باسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

فيديو

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ