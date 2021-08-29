عيب اللي بيحصل ... ميدو يعلق على هزيمة أرسنال بـ 5 أهداف من السيتي

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على خسارة فريق أرسنال بخمسة أهداف من فريق مانشستر سيتي.

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا "‏يا جماعة عيب اللي بيحصل في ارسنال ده".



وحقق فريق مانشستر سيتي، الفوز علي منافسه أرسنال بنتيجة خمسة أهداف دون رد في المباراة التى اقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف مانشستر سيتي الأول، جوندوجان في الدقيقة السابعة ثم أضاف الثاني توريس في الدقيقة 12 وأحرز الهدف الثالث خيسوس في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وتعرض تشاكا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 35 بسب التدخل العنيف.

وفي الشوط الثاني زاد مانشستر سيتي عداد الأهداف إلي خمسة بتسجيل هدفين عن طريق هرنانديز وتوريس.

ورغم خسارة أرسنال إلا أن الغريب أن جماهير الفريق احتفلت بخسارة فريقهم المدوية.