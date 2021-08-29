الخشت واسامة سرايا في محاضرة مشتركة بمعسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة..اليوم

تستضيف جامعة القاهرة صباح اليوم، الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدةالأهرام سابقا، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادةالمستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعةالقاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح يجيب فيه المحاضران على تساؤلات الطلاب فيالموضوعات المختلفة التي تشغلهم، وفتح نافذة أمام الطلاب على قضايا الساعة محليا وعربياودوليا، وإثراء أفكارهم في شتى المجالات الحياتية برؤية علمية وواقعية بما يعزز لغة الحواروإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقادوالأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر، وقادرعلي مواجهتها علميا وواقعيا.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ونخبة منكبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلابويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.