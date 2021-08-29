عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت واسامة سرايا في محاضرة مشتركة بمعسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة..اليوم

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تستضيف جامعة القاهرة صباح اليوم، الكاتب الصحفي  أسامة سرايا رئيس تحرير جريدةالأهرام سابقا، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادةالمستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعةالقاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

txt

صيادلة القاهرة: تقليل أعداد المقبولين بالكليات إلى 150 طالبا بكل جامعة

txt

ننشر تفاصيل المرحلة الثالثة من تطعيم منسوبى جامعة القاهرة بلقاح كورونا

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح يجيب فيه المحاضران على تساؤلات الطلاب فيالموضوعات المختلفة التي تشغلهم، وفتح نافذة أمام الطلاب على قضايا الساعة محليا وعربياودوليا، وإثراء أفكارهم في شتى المجالات الحياتية برؤية علمية وواقعية بما يعزز  لغة الحواروإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقادوالأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر، وقادرعلي مواجهتها علميا وواقعيا.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ونخبة منكبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلابويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

جامعة القاهرة قادة المستقبل الدكتور محمد الخشت معسكر قادة المستقبل النسخة الرابعة تطوير العقل المصري قيادات الجامعة

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني .. برشلونة يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام خيتافي

تنسيق الجامعات 2021 .. إعلان نتائج المرحلة الأولى بعد قليل .. عبر هذا الرابط

عدو الفلاح يظهر بالليل.. ماهى حشرة خنفساء الملاديرا؟

لبنان.. أول تعليق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

30 سبتمبر أول جلسات قضية الاستيلاء على أموال "غبور مصر"

نقاط التقاء بين الفرقاء..قمة بغداد نقلة نوعية في سياسة العراق الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار التوك شو.. تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات.. حقيقة انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي للزمالك

الطب 87%.. فياض: متوقع انهيار الحد الأدنى لكليات القمة في هذه الجامعات

تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي

مفاجآت في صفقات الزمالك الجديدة.. وهذا مصير بن شرقي

السعودية .. قرار عاجل بشأن العملية التعليمية داخل المملكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب حادث سيارة.. العناية الإلهية تنقذ فرح الزاهد

3 لقاءات ثنائية للرئيس السيسي في قمة بغداد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بابا السبب .. تفاصيل إنهاء شاب لحياته في دمياط

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: ثقافة الاختلاف

دعاء علي تكتب: حكاية كوميدية لدكتوراه حبيشة وفخرية

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ