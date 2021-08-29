صحف السعودية .. السيسي يلتقي أمير قطر .. ايقاف مؤذن بالكويت بسبب الشورت .. البنتاجون يعطي الضوء الأخضر بضرب داعش خرسان

وزير الخارجية السعودي : مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره

قوات الجيش الوطني اليمني يمنع محاولة تسلل فاشلة لميليشيات الحوثي

القوات الأمريكية بتبدأ ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل

تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية.

صحيفة سبق

محليا ، فقد إهتمت الصحيفة بكلمة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اثناء ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد في العراق حيث قال أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات تستوجب على الجميع رفع مستوى التنسيق، من أجل مواجهتها وبلوغ تطلعات الشعوب في تحقيق الأمن والرخاء.

وأكد وزير الخارجية أن الروابط التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق تاريخية، نابعة من الإخوة العربية والإسلامية ومبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة.



وقال: القيادة في المملكة لا تدخر جهداً في دعم العراق في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة والمستويات، وها نحن هنا اليوم لنؤكد أننا مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره، ويحفظ مؤسساته ومكتسباته، ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي.

ونوه بمنجزات أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية، وما أسفرت عنه دورته الرابعة هذا العام، ومنها تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـثلاثة مليارات دولار، مساهمة من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي، ودعم جهود إعادة الإعمار.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين المملكة والعراق بمساحة تفوق مليون ونصف متراً مربعاً، يكرس لشراكة وثيقة وبناءة، ويشكل في المستقبل عصباً للتجارة البينية، ورافداً اقتصادياً، ومنطقة لوجستية ذات أهمية للبلدين الشقيقين.

وأكد أن المملكة ملتزمة بدعم أمن واستقرار وتنمية العراق، إذ إن ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، يستلزم عراقاً آمناً مستقراً ذا سيادة، مرتبطاً بعلاقات وثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي.

وجدد دعم المملكة لحكومة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بما يضمن استقرار العراق ووحدة أراضيه.

وقال وزير الخارجية: المملكة تأمل أن تستمر مسيرة النجاح للحكومة العراقية في السعي نحو استقرار وازدهار جمهورية العراق، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي، والمملكة تدعم تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق ذلك.

وأشار إلى استمرار المملكة بالتعاون والتنسيق مع العراق والدول الشريكة في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، اللذان يهددان دول المنطقة والعالم، وذلك من منطلق التزام المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه وحيث وجد.

وأكد أن المملكة تدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، كما ثمن جهود الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت بأيدي الميلشيات المسلحة.

وأوضح أن أهداف السياسة الخارجية للمملكة، المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهـار إقليمياً وعالمياً، والسعـي لضمـان تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تطمح المملكة من خلالها أن يكون اقتصادها رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع جميع مجتمعات العالم، ومساهماً في نهضة البشرية وحضارتها.

ولفت إلى أن عوائد تحقيق رؤية المملكة 2030 سوف تنعكس إيجاباً على التنمية والازدهار، ورفاهية شعوب المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة أعلنت عن عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية مع العديد من الدول إدراكًا منها لأهمية الشراكة الاقتصادية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية:"لتحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة لابد من الالتفات إلى التحديات البيئية وفي هذا السياق، فقد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ونتطلع للعمل عن كثب مع شركائنا في العراق ودول المنطقة لإنجاح هذه المبادرات".

وذكر أن دبلوماسية المملكة تدعم بشكل فعال السلم والحد من النزاعات، وتؤكد على أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات إقليمية أو دولية، للحفاظ على أمن واستقرار شعوب دول المنطقة، مشدداً على أهمية احترام سيادة العراق والدول العربية والإسلامية، وترفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية، مما سيساهم بشكل رئيسي في التعايش السلمي لجميع دول المنطقة.

وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية إن المملكة تنظر بعين التفاؤل، نحو قدرة العراقيين حكومة وشعباً على تحقيق ما يصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار، مستمدين ذلك من قوة انتمائهم الوطني، وما حباهم الله به من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية، وموروث حضاري وإسلامي عريق، ورسم مستقبل يتناسب مع مكانة العراق العربية والإقليمية والدولية.

وشدد على استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب العراق في مسيرته نحو مستقبل مشرق وواعد.

وإقليميا ، اشارت الصحيفة ذاتها الي نجاح قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس (السبت)، في إفشال محاولة تسلل لعناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر عسكرية أن جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر مصرع جميع العناصر المتسللة.

وبينت أن غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين، وقتلت جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب

ودوليا ، فقد لفتت الصحيفة الي تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن القوات الأميركية بدأت ‏بالانسحاب التدريجي من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، مفيداً أن الولايات المتحدة لا تزال ‏مسؤولة عن المطار وأمنه.‏



وأفاد كيربي خلال الإيجاز الصحفي اليومي أن التهديدات التي يتعرض لها مطار كابل لا تزال حقيقية ‏للغاية وديناميكية للغاية، مؤكداً أن القوات الأمريكية تراقب في الوقت الفعلي وتتخذ جميع الوسائل ‏اللازمة للتأكد من استمرار التركيز على تيار التهديدات، وستفعل ما في وسعها لحماية قواتها.‏



وأشار إلى أن رفات الــ 13 جنديًا أمريكيًا الذين قُتلوا في أفغانستان خلال الهجمات على مطار حامد ‏كرزاي الدولي في كابل في طريقها إلى الولايات المتحدة.‏

صحيفة عكاظ

محليا ، فقد أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن قمر التربيع الأخير لشهر محرم سيضيء سماء السعودية قبل منتصف ليل (الأحد)، وسيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج - أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض لعام 2021. وأضاف أبوزاهرة: «سيكون القمر بين عنقود الثريا الذي لا يرى بالعين المجردة، ونجم الدبران الذي يسهل رؤيته باللون الأحمر قرب القمر حين يصل لنقطة أوجه في الساعة 05:22 صباح (الإثنين) على مسافة 404.099 كيلومتراً، ما يسمح برصده في قبة السماء تزامنا مع شروق شمس الغد، وسيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 10:13 صباحاً وسيظل مرئيا لما بعد الظهر»..

وإقليميا ، فقد سلطت الصحيفة الضوء علي قرار وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف مؤذن بأحد المساجد لرفعه الأذان وهو يرتدي «الشورت»، وإحالته للتحقيق، بحسب «RT».

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد مرتادي المسجد ونشرته صحيفة «المجلس» الكويتية الإلكترونية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المؤذن وهو يرفع الأذان وكان يرتدي «تي شيرت» أبيض بالإضافة إلى «الشورت»، الأمر الذي أثار الجدل في الكويت



ودوليا ، فقد اشارت الصحيفة ذاتها الي ماتناولته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، منح البنتاغون «الضوء الأخضر» لضرب أي أهداف تابعة لفرع تنظيم (داعش خراسان) الجماعة المسؤولة عن مجزرة مطار كابل، دون السعي للحصول على موافقة البيت الأبيض.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش يطارد الإرهابيين المرتبطين بالهجوم المميت هذا الأسبوع والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، ويتوقع تنفيذ غارات جوية إضافية في الأيام والأسابيع القادمة.



ووفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين فإن كبار قادة وزارة الدفاع «البنتاغون» لديهم بالفعل هذه السلطة وأعاد بايدن تأكيدها في تعليمات للجيش يوم (الجمعة). وقال المسؤول: «توجيهات الرئيس هي أن تفعل ذلك فقط وإذا وجدنا المزيد، سنضربهم».

وترافقت هذه الأنباء مع شن الجيش الأمريكي غارة جوية بطائرة مسيرة على هدف لداعش في ولاية ننكرهار في أفغانستان يعتقد أنه ضالع في التخطيط لهجوم كابل. وجاءت الضربة ردا على التفجير الانتحاري خارج مطار حامد كرزاي الدولي مباشرة، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا.

وقال اثنان من المسؤولين إن الغارة الجوية التي نفذتها طائرة بدون طيار مقرها خارج البلاد قتلت الهدف، الذي كان متورطًا في نقل أسلحة وقنابل إلى كابل وشريكًا لداعش في خراسان. وأضاف أن الهدف كان «من ضمن المجموعة» والجيش واثق من أنه سيتمكن من العثور على متعاونين إضافيين.

وأكد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية مقتل الهدف مع عنصر آخر لداعش في خراسان لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية..

صحيفة الرياض

محليا ، فقد لفتت الصحيفة الي واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشر خلال المدة من 14 حتى 20 أغسطس 2021م.

وقُدمت ستة جلسات فردية وستة أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، وستة جلسات فردية وستة أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، و17 نشاطًا في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نُفذ 33 نشاطاً في مجال التأهيل الرياضي، و26 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، كما نظمت رحلة ترفيهية لزيارة عرش بلقيس، وفي مجال التمكين المهني والاقتصادي لأولياء أمور الأطفال درب ثمانية أشخاص لصيانة الجوالات، و13 متدربة للخياطة والتطريز.

ويأتي ذلك امتداداً للمشروعات النوعية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق، وذلك لإعادة تأهيل الأطفال التي جندتهم ميليشيات الحوثي.



من ناحية أخرى، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 418 مستفيدا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م. وراجع عيادة الباطنية 206 مراجعين، و54 شخصًا راجعوا عيادة الطوارئ، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف، و19 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية، وسبعة مستفيدين راجعوا قسم التضميد والجراحة، وراجع ستة أفراد عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية، فيما راجع أربعة مستفيدين عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، كما صرفت الأدوية لـ296 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.



قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ439 مستفيداً، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 76 مستفيداً، وعيادة الباطنية 234 شخصاً، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف شخصان، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 14 مريضاً، وقسم التضميد والجراحة 11 مستفيداً، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية تسعة مستفيدين، وقسم علاج الأمراض الجلدية والفطريات 12 مستفيداً، كما صُرفت الأدوية لـ356 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 198 مريضاً، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.



وعلى صعيد متصل، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ211 مستفيدا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 60 مستفيداً، وعيادة الباطنية 49 شخصاً، فيما راجع شخصان قسم التوعية والتثقيف، وتسعة مستفيدين راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، وخمسة أفراد راجعوا قسم التضميد والجراحة، وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ30 مستفيداً، وقدم قسم علاج الأمراض الجلدية والفطرية خدماته لـ18 مريضا، كما صُرفت الأدوية لـ171 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضاً، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات

وإقليميا ، فقد اهتمت الصحيفة ذاتها الي لقاء لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،و أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ، على هامش قمة جوار العراق المنعقدة في بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين

ودوليا ، فقد لفتت ايضا الي تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال محادثات في البيت الأبيض الجمعة إنه يضع "الدبلوماسية أولا" في محاولة لكبح برنامج إيران النووي لكن إن فشلت المفاوضات فإنه مستعد للجوء لخيارات أخرى لم يحددها.

واجتمع بايدن وبينيت لإعادة تشكيل معالم العلاقات الأميركية الإسرائيلية وتقليص الخلافات الحادة بخصوص الملف الإيراني رغم الخلافات بخصوص كيفية التعامل مع برنامج طهران النووي.

وعقدت التوترات العلاقات بين بنيامين نتنياهو سلف بينيت، الذي كان مقربا من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له آنذاك.

وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين عرج الزعيمان على الملف الإيراني أحد أكثر القضايا الشائكة بين إدارة بايدن وإسرائيل.

وقال بايدن إنه ناقش مع بينيت "التهديد الذي تشكله إيران والتزامنا بضمان عدم تطوير إيران أبدا لسلاح نووي".

وأضاف "نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين تقودنا. لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى" دون أن يتطرق لتفاصيل محددة عن تلك الخيارات.

وذكر بيان للبيت الأبيض صدر لاحقا أن الزعيمين "راجعا أيضا خطوات ردع واحتواء سلوك إيران الخطير في المنطقة".

وقال بينيت لبايدن "سعدت بسماع تصريحاتك الواضحة عن أن إيران لن تتمكن أبدا من الحصول على سلاح نووي. أكدت على أنك ستجرب السبيل الدبلوماسي لكن هناك خيارات أخرى إذا لم يفلح" لكنه لم يذكر أيضا طبيعة تلك الخيارات.



وقال بينيت للصحفيين في البيت الأبيض إن إسرائيل طورت "إستراتيجية شاملة" لمنع إيران من الخروج عن السيطرة فيما يتعلق بقدراتها النووية ووقف "عدوانها الإقليمي".

وفي تلميح لتهديدات إسرائيل بالقيام بعمل عسكري والمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات قال بينيت "لن نستعين أبدا بمصادر خارجية لأمننا. إن من مسؤوليتنا أن نهتم بمصيرنا لكننا نشكركم على الأدوات. التي تزودوننا بها".

وعن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بدا أن بايدن وبينيت لا يزالان على خلاف. وجدد بايدن الدعم لحل الدولتين بعد أن نأى ترمب بنفسه عن هذا الموقف الذي كان حجر زاوية في السياسة الأميركية لفترة طويلة بينما يعارض بينيت قيام دولة فلسطينية.

وأتى بايدن على ذكر القضية بشكل مقتضب لكن البيت الأبيض نقل عنه "تأكيده أهمية اتخاذ خطوات لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين".