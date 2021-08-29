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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لترتيب وطرق تنظيف الثلاجة الصغيرة

تنظيف الثلاجة
تنظيف الثلاجة

الثلاجة الصغيرة من الأجهزة المنزلية الضرورية للكثير من الأشخاص في المنزل أو حجرة المعيشة، ويمكن استخدام الثلاجة الصغيرة في العديد من الأشياء المختلفة.

 

أولاً: أفرغ محتويات الثلاجة وقم بتنظيم العناصر بالترتيب حتى يمكنك بسهولة الحصول على ما تحتاجه بسهولة..

 

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1- كيفية تنظيف الثلاجة الصغيرة

 

1- استخدام الصناديق البلاستيكية 
من الأفضل استخدام الصناديق البلاستيكية لتنظيم الثلاجة بالنسبة للجبن والخبز، كما تساعد الصناديق البلاستيكية على جعل من السهل العثور على ما نحتاجه داخل الثلاجة بشكل بسيط، كما يساعد استخدام الصناديق المدمجة للفاكهة والخضروات واللحوم.

 

2- إزالة ما لا يتم استخدامه
قم بإزالة كل ما لا تستخدمه، ووضعه في حقيبة أصغر قابلة لإعادة الاستخدام أو في سلة كبيرة بها أشياء أخرى مماثلة للحفاظ على نظافة الثلاجة.

 

2- طريقة تنظيف الثلاجة الصغيرة

 

- اخلطي مقدارًا من صودا الخبز مع 7 مقادير من الماء الساخن وقلبي حتى تذوب صودا الخبز، إذا كان لديك زجاجة بخاخ فارغة يمكنك صب المزيج فيها وتنظيف الثلاجة من الداخل.


إذا كانت هناك شقوق صغيرة في ثلاجتك فاستخدم فرشاة أسنان قديمة لتنظيفها بشكل جيد دون خدشها.


وتجنب المنظفات التجارية لأن رائحتها قد تنتقل إلى طعامك، يمكنك أيضًا استخدام الخل الأبيض (فقط قم بتخفيفه بكمية متساوية من الماء) ، على الرغم من أن الرائحة قد تستمر.

 

- أخرج جميع الأرفف والأدراج واغسلها يدويًا
استخدم صابون الأطباق العادي والماء الساخن، إذا كانت أرففك مصنوعة من الزجاج ، اتركها لتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل غسلها - قد يتسبب التغيير السريع في درجة الحرارة في كسر الزجاج. 


إذا كان هناك انسكابات أو بقايا طعام يصعب إزالتها ، اترك الرف أو الدرج ينقع في الحوض لبضع دقائق، جفف الأرفف والأدراج تمامًا بمنشفة أطباق نظيفة قبل وضعها في الثلاجة مرة أخرى.

 

- امسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة وقطرة من صابون الأطباق.
تأكد من أن صابون الأطباق الخاص بك لا يحتوي على الكلور ، حيث يمكن أن يتلف السطح الخارجي، إذا كانت لديك بقع لا تُزال ، فقد تحتاج إلى شراء منظف مصمم خصيصًا للفولاذ المقاوم للصدأ. 

 

لا تستخدم أبدًا المنظفات الكاشطة أو الإسفنج على الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ - فقد تخدش السطح بشكل دائم.

 

3- للحفاظ عليها كيفية ترتيب وتنظيف الثلاجة الصغيرة 

 

كما ستزال معظم البقايا اللاصقة إذا وضعت عليها قطعة قماش مبللة بالماء الساخن والصابون لمدة دقيقة أو نحو ذلك لتفكيكها، إذا كان لا يزال هناك بقايا متبقية ، فيجب إزالة أي نوع من الزيت (مثل الزيت النباتي أو الزيت المعدني أو حتى زيت الأطفال). 


يمكنك أيضًا تجربة قطعة قطن مغموسة في الكحول،ثم انقع البقايا لمدة دقيقة ثم امسحها.


إذا كنت قادرًا على إزالة البقايا بالزيت ، فقم بتنظيف المنطقة بعد ذلك بقطعة قماش مبللة بالماء الساخن والصابون لإزالة الزيت.

المصدر wikihow

الثلاجة تنظيف الثلاجة كيفية تنظيف الثلاجة الصغيرة طريقة تنظيف الثلاجة الصغيرة للحفاظ عليها كيفية ترتيب وتنظيف الثلاجة الصغيرة

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