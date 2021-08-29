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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"مبروك كسبت جايزة".. تفاصيل سقوط عصابة استولت على 2 مليون جنيه من حسابات عملاء البنوك

العصابة
العصابة

سدد ضباط مباحث القاهرة لكمة قوية لعصابات الاستيلاء على أموال عملاء البنوك، بعد أن رصدوا تشكيلا عصابيا تبين أنه استولى على أكثر من ٢ مليون جنيه من حسابات المواطنين بطرق إحتيالية.

 

و القي القبض على أفراد العصابة وتم اعاده الأموال ، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالإتصال بهم والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده بإستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من ٥ أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم وبحوزة أحدهم هاتف محمول، ٧ شرائح هاتف محمول "تستخدم فى إرتكاب الوقائع" .

واعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بإرتكاب عدد من الوقائع.

وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز ٢ مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ضباط مباحث القاهرة عملاء البنوك أفراد العصابة وتم اعاده الأموال

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