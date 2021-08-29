بطلة.. سيدة تنقذ طفلها من براثن الأسد في آخر لحظة

يعرف عن الأسد أنه ملك الغابة وأشرس الحيوانات في عالم الحيوان، إلا أن الأم تتحول إلى كائن أكثر شراسة من الأسد إذا تعرض أبناؤها لمكروه، فلا يهمها الأمر حتى إن كان الثمن حياتها.

بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 35 عاما في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية قامت بصد هجوم لأسد مفترس حاول قتل طفلها.



تقول تقارير المستشفى إن السيدة تعرضت للعض من قبل الأسد الذي هاجم طفلها البالغ من العمر، ولم يكن لديها سوى أن تستعمل جسدها لإنقاذ طفلها بسبب عدم وجود أي آلة حادة يمكن ردع الأسد بها.

ووفقا لرواية السيدة، فإن أسرتها كانت تقضي يوما عائليا في البراري بولاية كاليفورنيا، وفجأة اختفى صوت طفلها الذي كان يلعب بالكرى بالقرب من المخيم الذي كانوا يقيمون به، وتفاجأت بحيوان مفترس يقترب من الطفل وكاد أن يهاجمه ويفترسه.

جدير بالذكر أن تقارير الشرطة أكدت أن الطفل أصيب ببعض الجروح في يديه وساقيه جراء الهجوم، إلا أنه ما زال على قيد الحياة وذلك بسبب شجاعة والدته ووصول قوات الشرطة التي أطلقت النار على الأسد فهرب من المكان سريعا.