تنسيق الجامعات 2021 .. ننشر نتيجة المرحلة الأولى.. ادخل رقم الجلوس واعرف كليتك

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، نتائج تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بالمرحلة الأولى عام 2021، حيث بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 21/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 26/8/2021 ولمدة ستة أيام .

وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-

بحد أدنى 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر علمي علوم بواقع 22954 طالبا، وشعبة الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر بواقع 16293 طالبا، والشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر، 79033 طالبا، بإجمالي 118280 طالبا وطالبة، مضيفًا أن الرقم ارتفع إلى 119 ألفا بعد حصول بعض الطلاب على درجات الحافز الرياضي

ويمكن الحصول على النتيجة عبر هذا الرابط:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار إن الحد الأدنى لكليات الطب البشري 90.73% و90.24%، لكليات طب الأسنان، وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند المجموع 88.53% ، والحد الأدنى للعلاج الطبيعي عند مجموع 88.78%"، وبذلك تتقدم كليات طب العلاج الطبيعي على الصيدلة في تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد بالمرحلة الأولى عام 2021.

وأضاف: الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة أدبي توقف عن المجموع 83.9%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الألسن شعبة أدبي عند المجموع 80.7%، والحد الأدنى للإعلام عند 79.4%، و78.29% للآثار، و67.8% للفنون الجميلة

قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-

● التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

● بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (119058) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل .

● يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

● سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.