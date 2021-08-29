التموين تتعاقد على شراء 200 الف طن سكر خام منشأ برازيلي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم على شراء كمية 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 وذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من سلعة السكر.

اوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التعاقد يتضمن 100 ألف طن من المورد لويس درايفوس، وكذلك 100 ألف طن من المورد فيتيرا.

تابعت وزارة التموين والتجارة الداخلية :سيتم فتح الإعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

ويشار الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.