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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 معلومات لا تعرفها عن عيد النيروز

عيد النيروز
عيد النيروز

عيد النيروز أو ما يُعرَف بالنوروز ويعني "يوم جديد" باللغة الفارسية، وهو رأس السنة المصرية القديمة حسب التقويم المصري القديم أو التقويم القبطي, وهو مهرجان يتم فيه إقامة بعض الطقوس للاحتفال بقدوم فصل الربيع وببداية السنة حسب التقويم الشمسي.
ارتبط في عصر الامبراطور دقلديانوس بالمسيحيين نظرا لارتفاع عدد الشهداء الذي بلغ تقريبا 840 ألف شهيد وعُرف بعيد الشهداء في الكنيسة القبطية.


وفيما يلي بعض المعلومات عن عيد النيروز:

- هو عيد رأس السنة القبطية وأول يوم في السنة الزراعية الجديدة. 
- بصادف موعده 11 سبتمبر حيث تبدأ السنة القبطية فى 12 من سبتمبر/ أيلول من كل عام.
- المصريون القدماء هم أول من قسموا السنة الزراعية واحتفلوا بهذا العيد.
- يعني في اللغة القبطية  (ني - يارؤو) أي الأنهار، لأن في هذا الوقت من السنة هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل.
- في عصر الامبراطور دقلديانوس ارتبط بعيد الشهداء عند المسيحيين نظرا لارتفاع عدد الشهداء.
- يأكل المسيحيون في ذكرى عيد النيروز "البلح والجوافة"، حيث يرمز البلح- الذي لونه أحمر- بدماء الشهداء المسيحيين الذي سُفك في عهد الاضطهاد الروماني، أما الجوافة فترمز إلى طهارة ونقاوة القلب، وبذورها كثيرة؛ رمزًا لعدد شهداء المسيحية.
- هناك كثير من الدول تحتفل بهذا العيد حتى الان ويعتبر عطلة رسمية بها مثل : أفغانستان- ألبانيا- أذربيجان- جمهورية مقدونيا- الهند- إيران- كازاخستان- قيرغيزستان- طاجيكستان- تركيا- تركمانستان.

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